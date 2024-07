La moda a la carpa del Cirque du Soleil

detail.info.publicated Agències Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Sublim, la desena funció del Cirque du Soleil al país, va donar el tret de sortida ahir amb noves acrobàcies inèdites, la referència al sector del comerç i la moda, i la renovació del contracte amb la companyia canadenca. “Hem renovat per un període de quatre anys més”, va recordar el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres. L’espectacle torna a ser totalment de pagament després d’un primer any al 2023 amb bones respostes. En aquest sentit, són 3.500 localitats les que podran ser ocupades en les 21 representacions repartides de dimarts a dissabte fins al 3 d’agost, amb una previsió total d’unes 65.000 persones que visitaran les funcions de les 77.000 disponibles, segons va declarar Torres. “A final de l’estiu pensem que podem tenir una ocupació a l’alçada de l’any passat, que estàvem entre 85 i 90%, dades molt bones”, va al·legar, afegint que fins fa poc, el mes de juliol era considerat com a “època baixa” al territori. “Fa molts anys que tenim relació amb el Cirque du Soleil, ja l’anomenaria una vella parella”, va qualificar el ministre. La relació dels canadencs amb Andorra va iniciar el 2014 amb Scalada i només la pandèmia va poder aturar les representacions anuals. El contracte s’ha anat renovant i millorant any rere any, de fet, ja són diverses les històries úniques que s’han creat especialment per al territori i que des del 2023 han anat molt vinculades amb la tradició andorrana. “L’any passat va ser el món de Festa, de l’hostaleria i el turisme”, va incidir Torres. La consolidació de la relació contractual a mitjà termini aporta “estabilitat a nivell de país i d’empresa per poder fer un full de ruta”. A més, la ubicació cèntrica de l’esdeveniment ho fa “tot més senzill”, va destacar el ministre, agraint en la presentació al comú d’Andorra la Vella per la cessió dels espais parroquials.