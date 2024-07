Les colònies d’AINA tenen una llista d’espera de quasi 60 infants i joves

detail.info.publicated Cristina Pantebre Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Tenir l’oportunitat de fer colònies d’estiu amb AINA és un privilegi que cadascun dels infants del Principat hauria d’experimentar, si més no un cop a la seva vida. Un any més, les inscripcions s’han quedat curtes, i 57 infants queden en llista d’espera en algun dels tres torns que ofereix la casa de colònies de Canillo. Efectivament, no es tracta d’un fet aïllat, cada any s’incrementa el nombre d’interessats a formar part de les estades a AINA. Després de més de quaranta anys d’història, la casa de colònies ha esdevingut un pilar essencial en la formació lúdica d’estiu de la canalla del Principat i també de les comarques que pertanyen al Bisbat d’Urgell. Des de l’entitat lamenten que se’ls qüestioni pel fet de no augmentar el nombre de places d’inscrits. “Si ho féssim, no podríem oferir unes colònies de qualitat ni tampoc garantir la seguretat”, assegura Ester Planes, responsable d’AINA. Fa cinc anys, l’edat dels que quedaven en llista d’espera per a les colònies era de 7 a 10 anys. Avui la tendència ha canviat, i l’edat de la llista d’espera oscil·la entre els 12 i els 16 anys. Enguany, el torn amb més demanda ha estat el segon torn, del 16 al 28 de juliol.