Un estiu menys càlid que el del 2022

El servei meteorològic nacional no preveu un estiu tan càlid com el dels dos últims anys. L'estiu del 2022 va ser un dels més calorosos des del 1950 amb una temperatura mitjana de 21,3 graus, registrada a l'estació central de FEDA. Tot i que els darrers mesos les temperatures mitjanes han estat més altes del que tocarien per l'època, no s'espera batre rècords, per ara, aquest juliol i agost. "Portem molts mesos més càlids del normal i la tendència és similar, però no es preveu tan càlid com el dels últims dos estius", ha explicat Lucia Rivero, tècnica del servei, sobre la previsió d'aquest estiu. "Aquest juny no ha estat tan càlid com el de l'any passat", ha afegit Rivero. Així ho mostren les dades de l'estació d'Aixàs, ja que per exemple aquest darrer mes de juny la temperatura màxima va ser de 28,5 graus, el dia 28; mentre que l'any passat va ser de 30,06, el dia 25.

Els dos últims estius es van produir diverses onades de calor, una situació que enguany es podria repetir, però de menys durada. "És possible algun pic de calor, però no es preveu la persistència de calor dels últims anys", ha manifestat Rivero, que ha afegit: "Ho anirem seguint, la primera quinzena de juliol no en tindrem i l'última tampoc, però no es descarta que a l'agost n'hi hagi". Pel que fa a precipitacions, la previsió és que sigui entre normal o seca per aquestes dates, amb algunes tempestes a la tarda.

Un aspecte positiu és que aquesta primavera ha estat "plujosa en general", ha afirmat l'experta. Si es comparen les precipitacions caigudes durant la primavera del 2023 amb les d'enguany, la diferència és força gran. L'any passat es van registrar 210 mm en el nord del país, mentre que aquesta temporada ha estat de 366 mm. Mensualment, durant el març del 2024, el servei meteorològic va enregistrar gairebé 200 mm, mentre que el mateix període del 2023 només 50 mm. A l'abril van quedar gravats 140 mm, mentre que el mateix mes de l'any passat en van ser 75; el maig d'aquest any 120 mm, en canvi, el mateix mes del 2023 en van ser 35. Per contra, el mes de juny va ser més plujós el de l'any passat que el d'aquest any, amb unes xifres de 140 mm a 71.

Tot plegat ha deixat uns bons cabals en els rius, atès que l'índex de precipitació (SPI) del butlletí dels recursos hídrics del Principat marca que està al voltant de l'1 aquests primers sis mesos del 2024. "Si estigués per sota del -1 seria una situació greu; si està per sota de 0, no és preocupant; i per sobre d'1 seria superàvit", remarca l'especialista. De totes maneres, si s'agafa l'SPI dels últims 24 mesos, es pot comprovar que el territori encara no es troba en la millor situació. "Aquests sis mesos està al voltant d'1, però si vas a dotze i els últims 24 mesos encara no estem a la normalitat, haurem de veure els mesos següents", assegura la professional en meteorologia. En aquest sentit, l'SPI dels darrers 24 mesos és de -0,5. "Està negatiu, encara estem recuperant, però va pel bon camí", indica Rivero. Aquest fet és a causa de la manca de precipitacions dels últims tres anys. "Els cabals estan per sota del normal per aquests darrers anys perquè les pluges han estat per sota de l'habitual i s'hi sumen les altes temperatures. L'any passat entre maig i juny es va arribar a una situació més precària, amb un SPI del -1,5", ha detallat Rivero.