Andorra Endavant pregunta per les vies de millora del SAAS

Andorra Endavant ha apuntat a través d'un comunicat que el partit de Carine Montaner "ja fa anys que demana al Govern accions concretes per estudiar noves línies estratègiques de canvi al SAAS a causa del malestar constant denunciat pels treballadors".

Per aquest motiu, la consellera general Noemí Amador ha entrat una bateria de preguntes a l'executiu per saber quines accions té pensades emprendre per millorar les condicions i "abordar el malestar constant" dels treballadors sanitaris.