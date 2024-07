Treball nega el dret de vaga als assalariats del SAAS

Lluny d’apropar posicions, la disputa sobre les directives per objectius (DPO) s’està enterbolint cada cop més i si no hi ha un intent mutu d’apaivagament es pot arribar a un carreró sense sortida. L’intercanvi de retrets entre la direcció del SAAS i el comitè d’empresa s’ha estès a la comparativa de condicions laborals i salarials amb Catalunya i França. La direcció, per la seva banda, no amaga l’enorme disgust perquè l’afer de les primes s’ha judicialitzat amb la demanda col·lectiva que impulsen els representants dels treballadors, tant de la branca sanitària de l’USdA com del comitè d’empresa. En tot aquest escenari s’ha de sumar la resolució d’Inspecció de Treball a una consulta del mateix sindicat, que a banda d’alinear-se amb les tesis de la direcció, recorda als professionals sanitaris que tenen signat un conveni i que, per tant, no poden plantejar-se fer una vaga per pressionar i aconseguir les seves reivindicacions.

Taula Comparativa Convenis

El personal del SAAS i el sindicat encara es freguen els ulls perquè no s’acaben de creure que Inspecció de Treball els negui un dret fonamental reconegut a la Constitució i al Codi de relacions laborals. Miguel Rey, president del comitè d’empresa del SAAS, va confirmar ahir aquesta interpretació del departament de Treball i va avisar que els arguments d’Inspecció de Treball “no se sostenen per enlloc, i ens sembla increïble que s’agafin a un conveni i ignorin que hi ha unes lleis de rang superior que reconeixen el dret a la vaga”.

“La resposta a la nostra consulta va arribar abans al SAAS que a nosaltres, és sorprenent” Gabriel Ubach, Secretari general de l’USdA

Rey va posar com a exemple que a Catalunya les infermeres van signar un conveni sense estar-hi plenament d’acord “i ja han convocat diverses vagues com a senyal de protesta”. La resolució porta cua, i no tan sols perquè Inspecció considera que fer una vaga no seria legal, també perquè la resolució d’aquest organisme era la resposta a una consulta que havia plantejat l’USdA de manera unilateral. Gabriel Ubach, secretari general del sindicat, va mostrar ahir la seva sorpresa, barrejada amb indignació, perquè el SAAS penjava al seu intranet la resolució de Treball el 14 de juny, “quan encara no m’havia arribat a mi, que va ser quatre dies després”. I un detall gens insignificant, com és que el SAAS no va publicar la part que feia referència al vet a la vaga, possiblement conscient que “jurídicament no s’aguanta”, apunten fonts sindicals. Ubach, a més, va negar que l’afer de les primes es prevegi en el conveni col·lectiu vigent, i va recordar que es van congelar durant la pandèmia, però que per llei es van recuperar el 2022 “sense que el SAAS hagi abonat ni un euro de moment, només intenten guanyar temps”.

“Que s’hagi signat un conveni col·lectiu no suposa renunciar al nostre dret a fer vaga” Miguel Rey, Branca sanitària de l’USdA

La disputa per les primes per objectius ha deixat al descobert que l’ambient a l’hospital està molt caldejat. Mentre que la directora general del SAAS, Meritxell Cosan, declarava a Andorra Televisió que els treballadors no han perdut competitivitat, replicant d’aquesta manera un estudi comparatiu que el comitè d’empresa havia revelat apuntant l’autoria al SAAS, el comitè va replicar ahir publicant una taula a la intranet del SAAS afirmant que l’únic avantatge real a Andorra és una càrrega impositiva molt més baixa que a Espanya o França.

Rey, en declaracions al Diari, va precisar que “a Catalunya s’han posat les piles i s’han fet millores molt notables”. El representant dels treballadors va assenyalar que davant les 40 hores setmanals a Andorra, a Catalunya se’n fan 37,5 i a França, 35: és cert que se’ns reté menys diners, però als col·legues espanyols i francesos se’ls paga un import per hora treballada molt més elevat; tot i pagar impostos des de fa uns 15 anys, no tenim, ni de lluny, els avantatges socials i laborals dels països veïns”.

El malestar es palpa per tots els racons de l’hospital. “Ningú vol venir a treballar i establir-se a Andorra, no som competitius i econòmicament no hi ha cap al·licient. Com a màxim venen metges a fer un parell de dies de guàrdies i retornen a Catalunya, i això acabarà passant també amb infermeria”, es va lamentar Rey.

El comitè ha fet una comparativa amb CAT Salut –que gestiona hospitals privats de manera concertada, similar a com funciona el d’Andorra–; l’Institut Català de Salut –hospitals totalment públics–; Fúnció Pública de França, i el SEM català, homologable al SUM, “per demostrar que estem pitjor a Andorra”.