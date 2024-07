MoraBanc és un dels tres bancs que poden tancar una llicència a Espanya

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

MoraBanc està a punt d’obtenir una llicència bancària a Espanya, segons informen mitjans espanyols, en especial El País. Tal com indica el diari, el banc dirigit per Lluís Alsina es trobaria entre les tres entitats bancàries que es disputarien la plaça per aconseguir la llicència bancària del Banc Europeu de Finances (BEF), una filial d’Unicaja Banco, valorada en una xifra que s’aproximaria als cinquanta milions d’euros. El banc andorrà competeix amb la fintech turca Papara i l’espanyola ID Finance. Unicaja negociarà amb els interessats i escollirà el guanyador pròximament, apunten des del rotatiu espanyol.

Actualment, MoraBanc opera a Espanya amb una agència de valors i ofereix serveis de banca privada i gestió d’actius a diferents inversors. L’escassetat de llicències bancàries a Espanya i la dificultat d’obtenir-la, a causa dels estrictes requisits, han disparat l’interès per aquest tipus d’operacions.