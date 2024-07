Els propietaris diuen que no posaran els pisos a set euros el metre quadrat

Avís a navegants dels propietaris en l’estira-i-arronsa sobre el preu del metre quadrat dels eventuals habitatges d’ús turístic (HUT) que es destinin al lloguer: no els posaran al preu que Govern vol. “Hem parlat amb tots els propietaris i cap ni un ens ha dit que els entrarà a 7,5 euros el metre quadrat, que és ridícul”, comenta el president de l’Associació d’Empreses d’Allotjament Turístic (AEAT), Àlex Ruiz. La mala maror regna dins l’AEAT amb Govern sobre la llei òmnibus –de la qual es posicionen “100% en contra”, diu Ruiz– i, en particular, dels articles referents als habitatges d’ús turístic, sobretot per la mesura de posar al mercat de lloguer a 7,5 euros el metre quadrat els 650 habitatges ubicats en edificis on els allotjaments per a vacances representen un 30% o menys de les unitats immobiliàries, els quals, a més, no podran renovar la llicència i al cap de tres anys la perdran. “Aquest no és el preu de mercat, actualment l’habitual se situa entre els 20 i els 25 euros, per menys de vint no trobes res”, indica Ruiz, que afegeix que “no sé quins càlculs ha fet Govern per creure que el preu està entre els vuit i els deu euros, perquè jo mateix he estat buscant un pis per a un amic, posem-li de 70 metres quadrats i de dues habitacions, i per menys de 1.500 euros no hi ha absolutament res”.

A més, la darrera novetat no els convenç. Torres va anunciar fa unes setmanes en una entrevista a Diari TV que els propietaris podrien recuperar el pis si en un any no hi havia cap inquilí ocupant l’immoble, un fet que Ruiz “no creu que passi si es posen a aquest preu que volen”. El desencís dels propietaris és generalitzat, atès que són diverses les negatives que han obtingut de l’executiu en resposta a les seves demandes. Entre elles destaca la de mantenir els HUT a les parròquies centrals. “Hi ha molts pisos que són de turistes francesos que venen unes setmanes al Principat o d’esportistes d’elit que fan estades puntuals a l’estiu i que necessiten un domicili, sense voler pagar un hotel en temporada alta”, assenyala el president dels propietaris, per a qui són “molt necessaris i han d’existir”. Tanmateix, desconfien del plantejament inicial de la mesura. Ruiz informa que el 95% dels pisos que perden les llicències estan en parròquies altes, i que el sector estacional del turisme de la neu podria patir una forta davallada, a més d’estar situats en unes parròquies –sobretot Encamp i Canillo– on considera que “la gent no s’hi traslladarà a viure”. Ruiz manifesta que els HUT “no són la solució”, ja que aquesta passa pels pisos de preu assequible que puguin sorgir de la construcció d’obra nova o dels buits de la cessió obligatòria.

En aquest sentit, els propietaris ja han començat a moure fils. Després de reunir-se amb el Govern per consensuar les mesures, i sortir-ne del tot decebuts, tenen previst continuar una ronda de contactes amb les formacions polítiques de la minoria per tal que presentin esmenes. De fet, tal com avança Ruiz, ja s’han reunit amb el PS i van sortir amb “bones sensacions, els vam traslladar les nostres propostes”. Avisa que ja tenen programada la reunió amb Andorra Endavant i que amb Concòrdia falta encara concretar la reunió. Tot i això, són “poc optimistes” amb aquesta via donada la majoria parlamentària de DA.