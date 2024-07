Denegada l’antiguitat a una administrativa dels bombers

La sala administrativa del Tribunal Superior ha sentenciat que una administrativa dels bombers que ha estat treballant en el cos de forma interina o temporal de manera ininterrompuda des del 9 de novembre del 2009 no té dret al reconeixement de l’antiguitat en el seu lloc de treball. La sentència, que n’avala una de la Batllia que dona raó al Govern, considera que l’inici del còmput d’antiguitat de l’administrativa ha de ser l’1 d’abril del 2018, data en què va signar el setè i darrer contracte de treball, un contracte que posteriorment va renovar fins a la consolidació de la plaça en haver superat el procés selectiu el 2019.

Un argument que no comparteix l’advocat de la funcionària, Eduard Coll, que ahir va recordar que la llei estipula que el temps que un treballador hagi prestat serveis computa a efectes del complement d’antiguitat a condició que ocupi el mateix lloc de treball. “La meva clienta va presentar en la mateixa demanda un certificat del director de bombers on acreditava que sempre havia ocupat el mateix lloc de treball”, va remarcar el lletrat, que va precisar que Funció Pública va adjudicar a l’administrativa una modificació de nivell durant tres mesos si bé, va insistir, “sempre al mateix lloc de treball”.

La sentència reconeix que aquesta situació d’error pot ser freqüent, però no és responsabilitat ni culpa de l’administració. Coll va replicar contundentment: “No pot tenir culpa un treballador d’un error de l’administració i més reconegut per la Batllia que és freqüent.” Va ser el mateix director del cos qui, “vist l’error de Funció Pública”, va demanar que es rectifiqués i se situés la funcionària en el nivell que li pertoca. Coll va negar que la seva clienta estigués d’acord amb el canvi de nivell i per això va presentar demanda a la Batllia.

La sentència es basa en el fet que l’administrativa un cop va finalitzar el contracte en una plaça de nivell V a final de desembre del 2017 es va trobar que tenia com a opció l’abandó de l’Administració, per una banda, o participar en un altre expedient de contractació amb l’oportunitat de fer una substitució, per l’altra. Així ho va fer, però en aquest cas en les condicions de la nova plaça eren de nivell IV, segons considera la justícia.

En la sentència s’asssenyala que “com la relació de l’administrativa en un lloc de treball del nivell V es va veure interrompuda més de tres mesos, no es compleix el requisit per tal que el reconeixement de l’antiguitat es faci des del 9 de novembre del 2009”.