Corts també nega la llibertat al jove del cànnabis terapèutic

El Tribunal de Corts va anunciar ahir la resolució per la qual tomba el recurs de l’advocat de l’home que va ser detingut a la frontera del riu Runer amb 565 grams de cànnabis terapèutic (CBD). Com ja va fer la Batllia, la decisió de Corts se sustenta en l’argument que no hi ha arrelament al país i que existeix risc de fuga.

L’home, que al·lega que fa servir el cànnabis per combatre els brots epilèptics que pateix, només té ara l’opció de recórrer al Tribunal Constitucional per aconseguir la llibertat, ja que porta més de set mesos en presó provisional en espera del judici. L’analítica que va fer un laboratori va constatar que hi ha un 0,3% de toxicitat en aquest cànnabis que va ser comissat, un percentatge que a Europa no és punitiu i que també està admès per l’ONU.