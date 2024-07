El codi lila per violència masclista s’ha activat 120 cops des del 2018

detail.info.publicated Dolors Moreno Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Les xifres d’activacions del codi lila han crescut progressivament des que el 2018 es va posar en marxa el nou protocol per atendre agressions masclistes. L’àrea de Polítiques d’Igualtat del Govern ho atribueix a les formacions i la conscienciació major dels professionals implicats. Perquè tot i que l’activació es fa formalment des de l’àmbit sanitari, es tracta d’un circuit que implica tots els estaments que hi intervenen, el SAAS, però també la policia o la Batllia, amb l’objectiu de reforçar la protecció a la víctima. Des del 2018 s’ha activat 120 vegades, però és a partir del 2022 que la xifra ha pujat més: llavors van ser 28 casos, 34 l’any passat i durant el 2024, 14, amb la qual cosa l’evolució apunta que podrien repetir-se els números dels períodes anteriors. Fins al 2022 la xifra més alta que s’havia registrat en un any eren 14.