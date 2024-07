Vist per a sentència el Sona9 'andorrà'

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’eliminatòria andorrana del Sona9 va quedar vista per a sentència ahir al vespre, però el veredicte final no es farà públic fins que no s’hagin tancat la totalitat de concerts de la fase prèvia. Makuka, Veu Silent i Antònies Darkness, les tres propostes a concurs, es van plantar a l’escenari de l’Auditori Nacional amb un grapat de temes amb els quals confien fer-se un lloc a les semifinals d’una competició patrocinada per TV3, Icat i la revista Enderrock. I entre les cançons que van interpretar davant el jurat del concurs n’hi havia moltes d’inèdites.