El síndic general, Carles Ensenyat, va visitar ahir el Congrés dels Diputats espanyol, on va ser rebut a la sala dels passos perduts per Francina Armengol. El viatge tenia l’objectiu de millorar la cooperació entre les dues cambres amb formació específica per al personal tècnic.