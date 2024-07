La presidenta suplent del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Susanna Vela, ha entrat una demanda d’informació sobre el protocol d’entesa que recentment ha signat el Govern d’Andorra amb els Emirats Àrabs Units en matèria de modernització de l’Administració pública, segons ha informat el PS en un comunicat.

La consellera general del PS ha sol·licitat el document que s’ha elaborat per a l’intercanvi d’experiències sobre el desenvolupament i la modernització de l’Administració, així com tota la documentació que

justifiqui la signatura de dit protocol. “Volem que Govern justifiqui el per què d’aquest conveni i expliqui les característiques o experiències d’èxits des dels Emirats Àrabs”.

Vela ha destacat que “ens va sorprendre l’acord” entre ambdós països, ja que “tenim països a Europa que són referents amb aquest treball, com Estònia”, i recorda que la informació al respecte no és massa alentidora, tal com van advertir tècnics i especialistes per un conveni sobre Intel·ligència artificial que el govern espanyol hauria signat amb els Emirats Àrabs Units.