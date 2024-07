La UdA acull la XV Trobada de Sindicatures de Greuges i Defensories Universitàries

La Universitat d’Andorra (UdA) ha acollit la XV Trobada de Sindicatures de Greuges i Defensories Universitàries de la Xarxa Vives d’Universitats. La trobada ha reflexionat al voluntat de les oportunitats de la Intel·ligència Artificial (IA) en les institucions de l’ensenyament superior, així com dels desafiaments logístics i educatius dels pròxims anys.

Juli Minoves, rector de la Universitat d'Andorra, ha destacat com “la integració de la IA a la universitat requereix no només un canvi de tecnologia avançada, sinó també un canvi cultural i educatiu”. “Certament, suposa un canvi paradigmàtic que redefineix com concebem l'educació, la recerca i la gestió universitària”, ha afegit

A la trobada, els participants van poder conèixer les oportunitats tècniques que ofereix la intel·ligència artificial de la mà d’Aleix Dorca, responsable dels Serveis Informàtics de la Universitat d’Andorra. Tot seguit, una taula rodona d’experts va centrar el debat sobre els reptes de futur que presenta l’eina digital. Finalment, la trobada també va servir per conèixer el patrimoni històric i cultural d’Andorra, amb visites guiades a la Casa de la Vall i un recorregut pel casc antic, on es troben els punts d’interès més rellevants del nucli urbà.