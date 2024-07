El pres pròfug gràcies a un permís és detingut a Tànger

L’anomenat El Valenciano, el pres pròfug que va aprofitar un permís del centre penitenciari per motius de salut per no tornar a la presó, va ser detingut dimarts passat a l’aeroport de Tànger. L’home, de 44 anys, tenia una ordre de detenció internacional emesa per les autoritats andorranes per narcotràfic i blanqueig de diners. Va arribar al Marroc en un vol procedent d’Espanya, amb la dona i el fill.

Segons mitjans locals marroquins, el detingut, un home valencià, estava vinculat a una xarxa criminal que efectuava operacions de tràfic de drogues entre Espanya i Andorra. Les autoritats marroquines haurien informat de la seva detenció a la Interpol andorrana, segons el mitjà de comunicació.

La dona de l’acusat va parlar amb el diari El Faro de Ceuta i va explicar que no sap res del seu marit des del moment de la detenció per part de les autoritats marroquines. Va apuntar que el seu marit va haver de sortir d’Andorra per fer-se una revisió mèdica, ja que té un càncer terminal, i es va quedar a Espanya. També va relatar que a Andorra el judici es va celebrar sense que ell hi fos present i que l’ordre de la Interpol ja hauria d’estar tancada.

El Valenciano va aprofitar un permís per visitar-se de la seva malaltia a Espanya, ja que a Andorra no podia seguir el tractament adequat, i no va tornar a Andorra. En el judici va ser condemnat a vuit anys de presó i, per tant, descomptant el temps de privació provisional de llibertat, encara li quedaven set anys ferms de presó per complir. Andorra no va demanar l’extradició a Espanya perquè difícilment les autoritats veïnes accepten entregar a un altre país un ciutadà espanyol, i es va fer la demanda de cerca i captura a través de la Interpol.

El matrimoni va sortir amb el seu fill petit des de València amb destinació al Marroc amb l’objectiu de passar-hi uns dies, ja que el vol de tornada el tenen dilluns que ve. “Vam sortir a la una de la matinada i vam arribar a dos quarts de quatre. El van detenir al mateix aeroport i des d’aleshores no en sé res. A la prefectura general de policia de Tànger em diuen que no puc entrar ni veure’l i a la presó em diuen que tampoc no el puc veure ni lliurar-li res”, va declarar la dona al diari ceutí, alhora que va assegurar que el seu marit no té comptes pendents amb la justícia andorrana, i ho justificava adduint que el problema el té el Marroc, “que no ha esborrat” l’ordre policial.

El reclús, que estava en presó preventiva per un assumpte de drogues, va sortir d’Andorra el novembre del 2018 per fer-se unes proves relacionades amb “una malaltia greu”, i va aprofitar que estava en territori espanyol per no tornar a la cel·la. No hi ha un conveni bilateral ni amb Espanya ni amb França que, en casos com aquest, permetria que forces policials de l’estat espanyol haguessin fet l’acompanyament d’aquesta persona i la seva vigilància constant. Fa molts anys que sobre la taula està aquest conveni que no s’acaba de signar, en part perquè a Espanya és competència de diferents institucions.