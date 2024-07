Les deficiències al CREI van retardar la validació de l’obra

Un dels elements que destaca la concessionària del Centre Residencial d’Educació Intensiva (CREI) en l’extensa memòria sobre l’activitat del recurs destinat a l’atenció de joves amb trastorns de conducta de l’any 2023 –el primer que ha funcionat del gener al desembre– són les mancances que encara arrossegava l’immoble a l’acabament de l’exercici i que havien comportat que encara no s’hagués formalitzat la recepció íntegra de l’obra. L’informe de la Fundació Mercè Fontanilles i Resilis, l’UTE que gestiona el servei, apunta que durant l’any es van elaborar un total de 33 informes sobre deficiències relacionades amb el mal funcionament d’instal·lacions o fuites d’aigua, entre d’altres, i admet que van suposar “dedicar un munt d’hores a aquestes gestions”. L’edifici es va remodelar íntegrament per acollir unes instal·lacions que durant l’any passat van atendre 17 joves, 15 nois i dues noies, que poden estar en règim de 24 hores o únicament acudir durant el dia. El servei es va estrenar el setembre del 2022 i fins a la finalització d’aquell any hi van passar nou joves, tres dels quals van continuar al servei durant el 2023.

L’edat dels usuaris és d’entre els 12 i els 18 anys –els més joves són usuaris del servei de dia– i tots comparteixen el trastorn de conducta iniciat a la infància, als quals en alguns casos s’afegeixen d’altres trastorns com el TDHA o de l’espectre autista; en dos dels casos s’apunta a dependència del cànnabis. La majoria dels internats durant l’any passat provenien del domicili familiar, mentre que el 2022 van ser majoritaris els que venien de centres terapèutics. I és que un dels objectius del CREI és disposar d’un recurs d’atenció a Andorra per evitar els trasllats forçats a instal·lacions especialitzades de l’estranger i això ha suposat el retorn d’aquests usuaris. L’any passat tres dels joves que van ser alta al CREI provenien d’altres centres terapèutics.

LES INCIDÈNCIES

La memòria detalla les incidències registrades durant els dotze mesos per problemes protagonitzats pels usuaris. Van ser 53 i totes imputables als interns en règim de 24 hores. Prop de la meitat (24) van ser “contencions físiques” per reaccions irades i pràcticament la totalitat (23) protagonitzades per un mateix jove. En cap cas va ser necessària la intervenció policial. En incidències s’inclouen les fugides que han estat objecte d’informacions i preguntes parlamentàries. Les registrades l’any passat van ser quatre i en tots els casos els menors van ser localitzats. Els responsables del servei defensen que es tracta d’una ràtio baixa. Entre les incidències també hi ha un positiu per cànnabis.

L’atenció especialitzada que reben al centre es complementa amb la formació als centres escolars i quatre es van incorporar al món laboral. Dos usuaris arrossegaven problemes judicials però anteriors a l’ingrés al centre. El CREI admet una “rotació alta” en l’equip d’educadors. El vessant sanitari (infermeria i psiquiatria) el facilita el SAAS.

QUARANTA INFANTS I ADOLESCENTS ACOLLITS A LA GAVERNERA El centre d’acolliment d’infants va atendre durant el 2023 un nombre similar de menors que el d’anys precedent. Van ser 40 (41 el 2022) i es van registrar 19 nous ingressos, cap dels considerats “d’urgència”, segons consta a la memòria de la Gavernera de l’any passat. Més de la meitat tenien de 12 a 18 anys, una tendència que també es repeteix d’anys precedents. Les anomenades “situacions de risc” són les que majoritàriament dicten l’ingrés a la Gavernera. Van ser el motiu en 34 casos mentre que els sis restants van ser per finalització d’acolliments per part de la família, amb la qual cosa els menors van haver de tornar al centre per segona vegada.



La memòria també indica que han disminuït els joves “amb conductes disruptives o problemàtiques”, o bé perquè s’han derivat a centres terapèutics fora del país o perquè des del setembre del 2022 està en funcionament el CREI, on també s’han derivat menors. A banda de les instal·lacions del carrer de les Canals, el centre disposa de dos habitatges per als joves acollits (a partir de l’anomenada “segona infància”), amb vuit places cadascun.



L’any passat les despeses del recurs van ser d’1,8 milions. A banda del finançament públic, es compta amb donacions per a les activitats extraescolars.