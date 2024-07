L’oposició creu que falta transparència política

L’informe sobre la corrupció del GRECO no ha passat desapercebut per a la minoria, que no ha dubtat a alinear-se amb l’anàlisi feta pel grup de treball. “Andorra és un dels estats menys transparents del món”, va comentar el president de Concòrdia, Cerni Escalé, que va remarcar que aquest informe es fa amb els mateixos criteris als 46 països que formen el Consell d’Europa. El seu homòleg del PS, Pere Baró, troba “molt important” que es remarqui la manca de transparència i es considera en sintonia amb l’informe, a més de manifestar que “sembla el dia de la marmota, el GRECO diu allò que fa temps que estem dient nosaltres”.

La forma d’encarar la solució difereix entre partits. Des de Concòrdia, Escalé advoca per fer públiques les declaracions de béns de la classe política perquè “és una situació absurda que no hi hagi cap fiscalització, ja que actualment queda segellat a notaria i només s’obre quan hi ha indicis d’il·legalitat”, explica. Per al líder de Concòrdia, hi ha dues opcions: o bé es fa tot públic o també es trasllada la informació guardada amb clau al Tribunal de Comptes. “Si no se sap públicament, no serveix per res la declaració. El Tribunal de Comptes sí que podria fiscalitzar”, apunta. En aquest sentit, Escalé va fer una crida a la resta de formacions parlamentàries a fer un “exercici de transparència com hem fet a Concòrdia, que hem fet públics els béns de cadascú”. El PS, per la seva banda, defensa la necessitat de modificar la Llei de transparència i posa d’exemple la situació de la directora de l’APDA, Resma Punjabi. “No oblidem que aquesta senyora està en aquest càrrec per ser membre d’un partit que aleshores estava al Govern”, indica el líder socialdemòcrata, que va recordar que “vam votar en contra del seu nomenament perquè no en tenia capacitat”. Per això, creu que amb una Llei de transparència més estricta “ens estaríem estalviant la situació actual” i que el GRECO dona la raó al fet que “els endolls no funcionen”, i que càrrecs executius s’han d’atorgar per “mèrits” i no “a dit”.

Baró també va carregar contra Govern i es va mostrar “sorprès” per la lectura que fan de l’informe, ja que “només agafen les bones notícies, les males les deixen de costat”.