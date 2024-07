Detinguda una turista per agredir la seva parella en un hotel

El cos de seguretat ha informat que el dijous prop de les 09:00h del matí a Escaldes-Engordany es va requerir ajuda policial per una agressió a l’interior d’una cambra d’hotel. Sobre lloc, la patrulla va identificar una dona turista de 21 anys, que posteriorment va quedar detinguda per un presumpte delicte contra la integritat física i moral en l’àmbit domèstic per haver agredit la parella arran d’una discussió.