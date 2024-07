Boda a la presó

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Li ha quedat el malnom d’El sicari per la seva participació en extorsions a un empresari de la construcció per reclamar-li que pagués un deute. Ell sempre ha defensat que ho va fer per amistat amb dos joves germans que també són a la presó, i és precisament al centre penitenciari on l’home, de 38 anys i resident a Abrera, es va casar amb la seva advocada en una cerimònia que va ser oficiada pel capellà de Sant Julià, mossèn Pepe Chisvert, en un espai condicionat especialment per a l’ocasió. Funcionaris de la Comella el defineixen com una persona molt educada i respectuosa, i el mes passat, a petició pròpia, va ser traslladat a Espanya per complir la pena de quatre anys de presó d’acord amb el conveni existent entre els dos estats. Les lleis espanyoles el beneficien per aconseguir la llibertat abans i gaudir de la nova vida de casat.