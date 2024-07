Últims dies per comprar l'Andorra Pass i el Nord Pass a preus congelats

El proper dimarts 9 de juliol finalitza el període per comprar els forfets de temporada Andorra Pass i Nord Pass 2024-2025 de Grandvalira Resorts amb la tarifa 'Early Booking'. Així, aquells que adquireixin els passis abans del dimarts vinent, pagaran el mateix que la temporada 2023-2024, mentre que a partir del dimecres 10 de juliol entrarà en vigor el període de venda 'Promo', tant per a residents a Andorra com per a no residents, i s'estendrà fins al 8 de desembre. Un dia després, el 9 de desembre, es passarà al període 'PVP', que s'allargarà fins al final de temporada.

L'Andorra Pass és l'abonament de país que permet esquiar de manera il·limitada a qualsevol de les estacions d'Andorra: Grandvalira, Pal Arinsal i Ordino Arcalís, i gaudir de fins a 308 km de pistes de tots els nivells. D'altra banda, el Nord Pass ofereix accés il·limitat a les estacions de les valls del nord, Pal Arinsal i Ordino Arcalís, i inclous fins a quatre dies d'esquí a Grandvalira per als no residents a Andorra, i fins a dos dies per als residents andorrans.

Ambdós passis també permeten accedir a les instal·lacions obertes durant la temporada d'estiu de 2025, entre elles el prestigiós Bike Park de Pal Arinsal. A més, també ofereixen diversos descomptes i avantatges addicionals, com l'accés a altres estacions d'esquí de primer nivell internacional d'Europa, Àsia i Amèrica.