Tres anys de presó ferma per l’atracament a una benzinera

Dolors Moreno Andorra la Vella

Cinc anys de presó, tres dels quals ferms, i la resta condicionals i substituïts per 10 anys d’expulsió del país. És la pena principal que el Tribunal de Corts imposa al jove resident que el març del 2023 va entrar tapat amb un buf en una benzinera d’Encamp i armat amb un ganivet va aconseguir un botí de 500 euros. Es tracta d’una pena inferior a la sol·licitada per la Fiscalia, que elevava la pena de reclusió a set anys, dels quals quatre ferms. El Tribunal de Corts ha tingut en compte l’atenuant de l’addicció del noi i d’haver actuat sota els efectes de substàncies estupefaents. Aquesta va ser la principal línia de defensa esgrimida per l’acusat, que va assegurar que es va llevar amb la idea d’autolesionar-se i que va ser després de sortir de casa i d’haver consumit alcohol que li va venir la idea d’atracar la benzinera per comprar marihuana, substància a la qual era addicte. La Fiscalia, en canvi, va argumentar que el robatori estava planificat perquè va sortir de casa amb el ganivet i el buf.