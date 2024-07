TheGrefg explica que un individu va intentar entrar a casa seva a Andorra

El youtuber resident a Andorra, TheGrefg, va explicar, a través d'un dels seus vídeos a les xarxes socials, que un noi havia intentat entrar a robar a casa seva, on conviu amb altres youtubers, a la 1 de la matinada. El seu company, Agustín51 a xarxes socials, va veure com aquest individu aparcava el seu cotxe i obria la porta de fora de la casa, amb la intenció d'entrar-hi, segons afirma TheGrefg.

Agustín li va preguntar on anava i el noi li va contestar que ell no anava a fer res i que no es preocupés. Seguidament, segons informa el youtuber, el noi es va posar a dormir al seu cotxe, de matrícula alemanya, a davant de casa, i va ser allà quan van trucar a la policia.

La policia ha informat que els fets van passar la setmana passada, que el noi en qüestió no és resident i que només es va procedir a la seva identificació.