Suport andorrà a l’aprovació de la Declaració de Bucarest de l’OSCE-PA

La 31a sessió anual de l’assemblea parlamentària de l’Organització per a la Seguretat i Cooperació a Europa (OSCE-PA) va posar el punt final ahir amb l’aprovació, durant la sessió plenària, de la Declaració de Bucarest, que va rebre el suport de la delegació del Consell General. El document inclou tres resolucions adoptades, una per cadascuna de les comissions permanents de l’organisme, a més de 16 punts suplementaris aprovats tant pel plenari com per les permanents.

La primera resolució condemna i denuncia la guerra d’agressió de la Federació Russa contra Ucraïna, la qual viola el dret internacional i els principis de l’OSCE. La segona convida els estats participants de l’OSCE a reforçar l’atractiu comercial i el sector industrial de la regió. I la tercera encoratja els estats a la regulació de la intel·ligència artificial.