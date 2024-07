Rescatada una dona després d’estar tres dies perduda a la muntanya

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El servei de bombers va informar de la localització, pels volts de les 12.30 hores d’ahir, d’una excursionista espanyola al costat francès del pic de la Serrera. La dona rescatada va ser valorada pel servei d’infermeria del cos de rescats i no presentava cap símptoma pel qual hagués de ser trasllada a l’hospital Nostra Senyora de Meritxell. La dona va sortir d’excursió diumenge a la tarda i es va desorientar per culpa de la boira, fins a trobar refugi en una cabanya en territori francès, segons van informar fonts dels bombers. Des de l’inici de la recerca hi va haver una estreta col·laboració entre el cos de bombers d’Andorra i les autoritats franceses, a les quals es va avisar per tal d’entrar al seu territori, ja que es creia que la dona podia haver travessat a territori gal. Finalment, es va confirmar que la dona va ser localitzada a vint quilòmetres en línia recta d’Andorra.