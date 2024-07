Mònaco entra a la llista de països amb risc elevat de blanqueig de capitals

Mònaco s’inclou des del 28 de juny passat en una llista de vint-i-dos països que el Grup d’Acció Financera Internacional (GAFI) considera que tenen un risc elevat de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme. Concretament, Mònaco es troba en el grup de “jurisdiccions amb un risc elevat o bé amb deficiències estratègiques que encara no han fet progressos suficients per millorar les deficiències detectades, sobre les que s’han d’aplicar mesures reforçades de diligència deguda en relació amb qualsevol relació comercial o transacció financera, així com amb les persones físiques o jurídiques d’aquests territoris”.

D’aquest fet ha informat la unitat d’intel·ligència financera (Uifand) en un comunicat tècnic relatiu a països i jurisdiccions declarades d’alt risc emès l’1 de juliol passat. En aquest comunicat s’assenyala que Mònaco és considerat d’alt risc amb vint-i-un països més: Bulgària, les Filipines, Mali, Namíbia, Síria, Veneçuela, Burkina Faso, el Camerun, Haití, Moçambic, Nigèria, Sud‐àfrica, el Vietnam, Iemen, la República Democràtica del Congo, Sudan del Sud, Croàcia, Kenya, Myanmar, el Senegal i Tanzània. Es podria dir que Mònaco es troba en una llista grisa, perquè el comunicat de la Uifand adverteix de dos països que tenen un risc molt més elevat de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme. Es tracta de la República Democràtica de Corea del Nord i de l’Iran, que estan considerats “jurisdiccions amb un risc molt elevat i, per tant, en alerta màxima, amb les quals queda prohibida qualsevol relació comercial o transacció financera, així com amb les persones físiques o jurídiques d’aquests territoris”. El comunicat de la unitat d’intel·ligència financera finalitza advertint que “sens perjudici d’aquest llistat, recordem que els subjectes obligats han d’aplicar la seva pròpia anàlisi de risc en les diferents relacions de negoci i prendre les mesures de deguda diligència reforçades en aquells casos on el risc de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme sigui elevat i en jurisdiccions identificades com d’alt risc per comunicats tècnics emesos per aquesta unitat”. El comunicat tècnic publicat amb data de l’1 de juliol del 2024 deroga l’anterior relatiu als països d’alt risc segons el Grup d’Acció Financera Internacional, que es va aprovar el 23 de febrer passat. En aquelles dates, el Principat de Mònaco no estava inclòs entre les jurisdiccions amb un risc elevat o amb deficiències estratègiques.