L’entrada a tràmit del projecte de llei de l’habitatge s’allarga

“Hi havia voluntat d’aprovar-la, però necessitem més dies per acabar de perfilar alguns punts.” Amb certa resignació va parlar ahir la ministra Conxita Marsol en la roda de premsa posterior al consell de ministres sobre la futura llei de l’habitatge i del creixement sostenible, també anomenada “llei òmnibus”, que finalment no va passar el primer filtre del Govern abans d’entrar-la a Sindicatura. El pla de la titular d’Habitatge consistia a aprovar ahir la mesura en el consell de ministres i tramitar-la a Sindicatura perquè pogués ser esmenada per les diferents formacions parlamentàries del Consell General abans que acabés el període de sessions, el qual té la darrera el dia 15 d’aquest mes. D’aquesta manera, l’objectiu ara és entrar-la a tràmit per tal que tots els partits tinguin durant tot l’agost temps per preparar les esmenes de cara al retorn de les sessions, al setembre.