Inspecció de treball obra 73 expedients sancionadors el 2023

L'any 2023 va tancar-se amb 73 expedients sancionadors per part d'inspecció de treball segons ha publicat el servei d'Estadística aquest matí. Dels 73, 40 han estat per incompliments relatius a les condicions generals de treball, mentre que la resta (33) han estat per infraccions relatives a la seguretat i la salut en el treball. El nombre de sancions ha baixat respecte el 2022, any en el qual es van registrar 89 expedients.

Per sectors, el més sancionat ha estat el de la construcció, sobre el qual es van obrir 25 expedients. La segona posició l'ocupen la resta de serveis que no estan desglossats amb 18 i el podi el tanca el sector de l'hosteleria amb 14 expedients sancionadors durant el 2023.

Per acabar imposant aquests 73 expedients sancionadors, inspecció de treball va realitzar 164 actuacions inicials i 532 actuacions inicials i posteriors al llarg de l'any passat.