Govern titlla d’“oportunista” la moratòria de Concòrdia

Govern va mostrar un criteri desfavorable a la proposta de Concòrdia per reformar la imposició directa i de modificació d’altres normes tributàries i duaneres, i de la Llei sobre transmissions patrimonials immobiliàries. Sobre el text presentat pel partit de Cerni Escalé, Govern diu que “resulta més aviat una reacció d’oportunitat política registrar a tràmit parlamentari una mesura que el Govern ja havia anunciat mesos abans, simplement per un aparent tacticisme temporal que condueix a la ineficiència dels esforços legislatius”. No obstant això, en la resolució Govern afirma que, encara que comparteix l’objectiu de la proposició, “les mesures proposades són parcials i ja estan considerades dins una proposició de llei més ambiciosa”. Quant a l’abast de les mesures, indiquen que “o bé són contraproduents amb l’objectiu buscat d’afavorir l’accés a l’habitatge a preus més assequibles o bé presenten aspectes formals que són clarament millorables”.

En canvi, l’executiu va emetre un criteri favorable a la llei per modificar l’APDA i dona el vistiplau a homogeneïtzar el procediment de l’elecció del cap de l’agència per igualar-lo a la resta d’organismes adscrits al Consell General. La proposició servirà per obrir el procés de selecció de cap, acotar la formació que ha d’acreditar o restringir l’autonomia respecte a la política retributiva, entre altres.