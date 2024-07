FEDA Cultura tanca el curs amb la participació rècord de 3.176 escolars en les seves activitats

FEDA Cultura ha tancat el curs escolar 2023-2024 havent comptat amb un total 3.176 alumnes en les diferents activitats, el que suposa un rècord per a l’àrea divulgadora i cultural de FEDA, que assoleix la xifra més alta de visitants provinents de centres educatius d’ençà de la seva obertura, ara fa quinze anys. Aquestes dades suposen un increment de més del 50% respecte a les que es van assolir el curs anterior, en el qual van participar 2.035 alumnes.

Aquestes dades agrupen totes les activitats que gestiona FEDA Cultura amb escolars, com les visites i tallers al MW Museu de l’Electricitat i al camí hidroelèctric d’Engolasters i els tallers que es realitzen a les escoles del país. Així doncs, les xifres per separat també indiquen que en cadascuna de les branques s’han assolit els millors resultats de sempre: el museu, amb 1.708 escolars; el camí hidroelèctric, amb 554; i els tallers a fora, amb 914 assistents.

La coordinadora del MW Museu de l’Electricitat, Fran Alcázar, ha manifestat que “aquests resultats han superat, fins i tot, les nostres expectatives. Tot l’equip estem molt satisfetes amb aquestes xifres”. No obstant això, ha remarcat que “no ens quedem aquí i ara afrontem l’estiu amb diverses activitats que esperem que tinguin una acollida tan bona com fins ara”.

És destacable que, aquest balanç, només té en compte el públic infantil i jove que ha visitat el museu en un context educatiu amb escoles del país, tant dels tres sistemes públics com de les escoles privades. L’alumnat que ha arribat procedent de més enllà de les fronteres del Principat no es compta en aquestes estadístiques. A més a més, aquest curs 23-24 també s’han realitzat dos tallers per a professors, que complementa l’experiència de l’alumnat.

"L’alumnat és un dels nostres públics objectius; tant per la part d’estalvi energètic i sostenibilitat que transmetem com pel vessant més històric, que en part, explica l’Andorra d’avui", ha remarcat Alcázar. En aquest sentit, cal tenir en compte que el MW Museu de l’Electricitat ofereix un ampli ventall de tallers que abracen des de la sostenibilitat, les energies renovables o l’estalvi energètic, i que van fins als orígens de l’electricitat al país. “Enguany hem pogut fer moltes visites conjuntes del museu i del camí hidroelèctric, i això ens ha permès oferir una visió global de la història que tenim”, ha dit la coordinadora. Les activitats escolars es reprendran al setembre.