Europa insta a incrementar les eines contra la corrupció

El Grup d’Estats contra la Corrupció (GRECO) del Consell d’Europa va enviar ahir la llista de deures que Andorra encara té pendents per evitar el frau tant en les altes funcions executives del Govern central com en els cossos de seguretat. Amb l’objectiu d’aportar “una reflexió al país sobre els mitjans per reforçar la transparència, la integritat i la responsabilitat en la vida pública”, tal com indiquen en el document, la llista de recomanacions del GRECO arriba fins a 23, essent 14 per a l’esfera del Govern i nou per a la policia.

En termes generals, el GRECO avisa que Andorra no disposa d’un document general dedicat a la política pública de lluita contra la corrupció i que, malgrat que considera que “és d’agrair” la transparència del nomenament del conjunt dels membres del Govern i alts càrrecs –els seus noms, funcions, currículum i remuneracions–, avisa que s’haurien d’adoptar mesures que imposin controls d’integritat previs al nomenament dels ministres i de qualsevol altra persona que exerceixi funcions executives d’alt nivell, amb la finalitat de detectar i gestionar qualsevol risc de conflicte d’interessos. En aquesta línia, creuen que totes les declaracions de béns dels polítics i el personal amb altes funcions executives haurien de ser accessibles al públic i estar subjectes a controls periòdics –en l’actualitat, els membres de Govern i els alts càrrecs estan obligats a declarar els seus béns, però no a fer-los públics. “Estem clarament a favor de les mesures de transparència, no hi ha cap raó perquè hi hagi diferències amb les declaracions de béns dels treballadors amb altes funcions executives”, va comentar la ministra de Presidència, Conxita Marsol, en la roda de premsa posterior al consell de ministres. En nom de Govern, Marsol va valorar positivament l’informe, sobretot l’adopció del codi de conducta per als membres del Govern i alts càrrecs i la transparència en el nomenament del conjunt dels membres del Govern.

“Valorem positivament l’informe, estem clarament a favor de les mesures de transparència”

Conxita Marsol, Ministra de Presidència



No obstant això, aquests dos punts també són matisats per Europa. Per una banda, indiquen que “aquest codi s’hauria de completar, sobretot, pel que fa a les normes relatives als regals i conflictes d’interessos”, a més de demanar més activitats específiques de sensibilització i assessorament confidencial sobre qüestions ètiques. Per l’altra, reconeixen que s’han fet progressos en matèria de transparència, “però s’han de prendre mesures per garantir un nivell adequat de consulta pública sobre els projectes de llei que emanen del Govern i l’accés a la informació”, ja que consideren que és necessari conscienciar més els ciutadans sobre el seu dret d’accés a la informació.

Pel que fa als cossos de seguretat, es fa una crida a dotar la Fiscalia de més recursos humans i de competències suficients per poder investigar i perseguir de manera eficaç els delictes relacionats amb la corrupció. En aquest sentit, i pel que fa a la policia, demanen “un enfocament més proactiu” per detectar els delictes comesos pels membres del cos de policia, posant en marxa una unitat central encarregada de la supervisió i les investigacions internes.

RECOMANACIONS

1. CONTROLS PREVIS D’INTEGRITAT ALS MINISTRES

L’informe indica que s’haurien d’adoptar mesures que imposin controls d’integritat previs al nomenament dels ministres, per evitar el conflicte d’interessos.

2. FER PÚBLICS ELS BÉNS DELS POLÍTICS

Proposen que totes les declaracions de béns dels polítics haurien de ser accessibles al públic i estar subjectes a controls periòdics –ara només els han de declarar.

3. MILLORAR L’ACCÉS DE LA CIUTADANIA A LA INFORMACIÓ

Consideren “necessari” conscienciar més els ciutadans sobre el dret d’accés a la informació per garantir un nivell adequat de consulta pública.

4. DOTAR LA FISCALIA DE MÉS RECURSOS PER INVESTIGAR

Es fa una crida a dotar la Fiscalia de més recursos humans i de competències per investigar de manera eficaç els delictes relacionats amb la corrupció.

5. UNITAT CENTRAL INTERNA A LA POLICIA

Demanen posar en marxa una unitat central encarregada de les investigacions internes per detectar els delictes comesos pels membres del cos de policia.