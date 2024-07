Dos anys d’obres i 10,8 milions per construir el tram 3 del vial de la Massana

detail.info.publicated Dolors Moreno Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Govern avança amb la construcció de la desviació massanenca i ha tret a concurs la construcció de la fase 3 del vial que, a la pràctica, és la 2 perquè la 1 inicialment prevista –la connexió entre el túnel dels Dos Valires i la Serra de l’Honor– s’ha descartat ara per ara per massa costosa. Es tracta, doncs, de la continuació del tram que actualment està en obres i va des del camí ral de la Cabanota fins a la rotonda a la zona del pont de Palanques. L’obra consisteix a construir els 460 metres de vial, però també el punt rodó que distribuirà el trànsit en tres direccions: el centre del poble de la Massana –a la zona de l’edifici comunal–, Ordino o Erts i Arinsal. Són 24 mesos d’obres que s’han pressupostat en 10,8 milions d’euros. Les empreses interessades tenen fins al 23 d’agost per presentar les ofertes. L’adjudicació es materialitzaria cap a la tardor.