Detingut a Tanger un espanyol buscat per narcotràfic a Andorra

Un mitjà de comunicació de Ceuta ha informat de la detenció, aquest dimarts, a l'aeroport de Tanger, d'un home espanyol de 44 anys amb una ordre de detenció internacional emesa per les autoritats andorranes per narcotràfic. L'home va arribar al Marroc en un vol procedent d'Espanya, amb la seva dona i el seu fill.

Segons mitjans locals marroquins, el detingut, un home valencià, estava vinculat a una xarxa criminal que efectuava operacions de tràfic de drogues entre Espanya i Andorra. Les autoritats marroquines haurien informat de la seva detenció a la Interpol andorrana, segons apunta el mitjà espanyol.

La dona de l'acusat ha parlat amb el diari El Faro Ceuta, i ha explicat que no sap res del seu marit des del moment de la detenció per part de les autoritats marroquines. La dona ha explicat que el seu marit va haver de sortir d'Andorra per fer-se una revisió mèdica, ja que té un càncer terminal, i es va quedar a Espanya. També ha relatat que a Andorra el judici es va celebrar sense que ell hi fos present i que l'ordre de la interpol ja hauria d'estar tancada.