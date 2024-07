Detinguda una jubilada a França per vendre contraban provinent del país

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Els gendarmes francesos de la comunitat de brigades de Labruguière, al Tarn, han detingut a la població de Soual una jubilada que venia cigarrets i alcohol provinents de contraban del Principat d’Andorra, segons va informar ahir la premsa gal·la. Durant la seva investigació i posterior detenció, els militars van poder identificar-la en més d’un centenar de viatges al Principat. Durant l’escorcoll es van descobrir 43 cartrons de cigarrets de diferents marques, una cinquantena d’ampolles d’alcohol i un import total de 3.750 euros en efectiu.

De la investigació realitzada per la gendarmeria francesa es van identificar una vintena de clients, alguns dels quals han estat interrogats per les autoritats del país veí del nord. La jubilada serà citada al jutjat per aquests fets. L’acusada dels fets s’enfronta a una condemna de tres anys de presó i a una multa duanera que podria enfilar-se fins als 80.000 euros.