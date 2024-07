Un conductor d’autobús és detingut per positiu d’alcohol i drogues

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Els mossos d’esquadra van informar de la detenció d’un conductor d’autobús de la línia Barcelona-Andorra per donar positiu en el test d’alcohol i de drogues. Els mossos van rebre dilluns un avís per un accident d’autobús a la C-1412a, a l’altura de Prats de Rei, a l’Anoia. L’autobús va sortir de la via i va impactar contra un arbre, deixant cinc ferits, que van haver de ser traslladats a l’hospital. El conductor i la resta de passatgers van sortir il·lesos. Es va dur a terme el test d’alcoholèmia al conductor, un home de 53 anys, que va donar positiu en alcohol i drogues, concretament cocaïna.