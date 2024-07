El vandalisme es trasllada a Escaldes

Els actes vandàlics han tornat a fer malbé vehicles dins d’un aparcament, com ja va succeir al pàrquing comunal de Prat de la Creu d’Andorra la Vella. Un usuari ha fet públic a les xarxes socials que dilluns van aparèixer tres cotxes amb pintades en un pàrquing privat escaldenc i que els responsables de la concessionària d’aparcaments soterranis d’Escaldes “treuen foc pels queixals per les bretolades que han de suportar des d’un temps cap aquí”.

Un dels vehicles afectats és un turisme d’alta gamma amb matrícula personalitzada, com mostren les fotografies aparegudes a les xarxes socials, i segons indiquen l’adjudicatària de l’aparcament ja ha informat els propietaris afectats que la seva asseguradora assumirà el cost dels danys causats a l’interior de l’equipament.

Un vehicle d’alta gamma amb pintades de vandalisme a l’aparcament.Fernando Galindo

La policia va explicar ahir que tenen constància dels actes de vandalisme, però que no han rebut cap denúncia. Els afectats poden denunciar un delicte contra el patrimoni pels danys que han patit els vehicles i el perjudici que tindran pel cost de la neteja de les pintades.

L’última denúncia rebuda al cos de seguretat per danys d’aquests tipus ha estat per pintades al mobiliari d’Escaldes fa unes setmanes.

Tanmateix, policia i afectats sospiten que aquestes bretolades estan fetes pels mateixos joves que tenien el pàrquing del Prat de la Creu com a lloc de trobada per fer pintades als vehicles, parets i ascensors. De fet, un dels líders d’aquest grup juvenil –alguns tutelats– va explicar en una conversa amb el Diari que davant l’increment de vigilància i les restriccions per accedir al pàrquing de la capital buscarien un altre espai –es van referir a aparcament. Van comentar que ho fan perquè s’avorreixen i són conscients que sent menors d’edat és més complica actuar contra ells.