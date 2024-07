La segona Nit d’estiu de FEDA inclou un telescopi amb intel·ligència artificial

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La segona activitat de ‘les Nits d’estiu de FEDA Cultura’ serà aquest cap de setmana; ‘l’Univers com no l’havies vist mai abans’ arrencarà el divendres 5 a les 22:30 hores i s’allargarà fins passada la mitjanit, al Camí Hidroelèctric d’Engolasters. La novetat d’enguany serà la utilització d’un telescopi en combinació amb la intel·ligència artificial. L’observació astronòmica estarà dirigida per l’astrònom Joan Pujol, d’Univers Quark.

FEDA Cultura també organitzarà dues activitats més aquest estiu, que seran el 20 de juliol i el 9 d'agost, ambdues al Camí hidroelèctric d’Engolasters.