Trobada l'excursionista perduda a la Serrera

El servei de bombers ha informat de la localització, al voltant de les 12:30 hores, de la dona desapareguda al costat francès del Pic de la Serrera. L'excursionista es troba bé i no ha necessitat trasllat a l'hospital. Ara mateix es troba al lloc de comandament a la Coma de Ransol alimentant-se, ja que no hauria menjat res des de diumenge al vespre. La dona va sortir d'excursió el diumenge a la tarda i es va desorientar fins a trobar refugi en una cabanya, segons fonts dels bombers.

Segons fonts policials, la dona hauria arribat diumenge al país i ahir al voltant de les 10 de la nit un familiar hauria donat l'alerta a la policia perquè no va poder contactar amb ella. El desplegament per localitzar-la ha tingut gairebé 50 treballadors entre bombers, policia i banders, com també un helicòpter i quatre vehicles de bombers.