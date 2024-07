Queixes per la devolució dels diners del concert de Guetta

Confusió, descontrol i demora en el retorn de les entrades del concert cancel·lat de David Guetta. El públic que finalment no va gaudir del xou del DJ francès va poder adquirir els tiquets amb mesos d’antelació a través de dos canals de compra: la pàgina web de Ticketmaster (Live Nation) i Andorra Turisme, que venia entrades físicament en diversos punts del país. Alguns compradors indignats es queixaven ahir del desgavell en el retorn de l’import abonat. Un d’aquests compradors (que va adquirir els tiquets en una oficina d’Andorra Turisme) deia haver rebut un retorn automàtic de 960 euros per vuit entrades quan el pagament real va ser de 1.056 euros. Ahir al matí, l’organisme va atribuir aquests errors a un malentès i va detallar que es retornarien íntegrament els diners pendents.

Pel que fa a Ticketmaster, Brian Cross, director artístic de l’Andorra Mountain Music i promotor de Live Nation, empresa organitzadora, va explicar que l’import de les entrades comprades a través del web trigaran aproximadament un mes a ser retornades perquè l’asseguradora ha d’estudiar al detall la pòlissa contractada. Segons Cross, si la suspensió hagués estat ordenada per Live Nation el retorn dels diners hauria estat automàtic. No serà així perquè la decisió de suspendre el concert la va prendre el Govern en solitari i l’asseguradora s’atorga un període de temps per elaborar la resolució de la pòlissa (uns trenta dies, segons va apuntar Cross). El promotor també va aclarir que l’import que es retornarà serà el de l’entrada únicament, sense incloure les despeses de gestió, tal com s’especifica a la política de cancel·lació de Live Nation.

Des del Govern, el responsable que va donar la cara ahir va ser el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres. Torres es va mostrar “satisfet” amb la decisió que es va prendre diumenge passat de cancel·lar l’actuació per l’avís groc de tempesta. El ministre, que va abordar la polèmica a la presentació de l’Andorra Epic Pyrenees 2024, va remarcar que estan “decebuts” per no haver pogut mantenir el pla previst, però “l’ordre de no obrir les portes va ser la correcta per garantir la seguretat de tothom”. Torres també va confirmar que Guetta va cobrar la part acordada a través de Live Nation i que la decisió de suspendre l’esdeveniment es va prendre abans de l’obertura de portes per poder recuperar els diners de l’assegurança i evitar que el Govern hagués hagut d’assumir les despeses en el cas d’haver cancel·lat el festival després de l’inici.

Quant a la dimensió climàtica de la polèmica, el servei de Meteorologia va publicar ahir un informe en què es detallaven quins passos es van seguir per emetre l’avís groc. A l’informe, el servei nacional al·lega que “l’avís emès va ser compatible amb els avisos emesos pels serveis veïns (AEMET i Meteo France)”. Vuit llamps van impactar al Principat entre les 00.30 i la 1.30 h.

LIVE NATION ES VA PLANTEJAR AJORNAR EL XOU FINS A LA MATINADA “Jo hi era per obrir les portes”, va assegurar ahir Brian Cross, promotor de Live Nation, la companyia mare de Double Shooter, l’empresa organitzadora de l’Andorra Mountain Music. Cross va assenyalar que es va “acatar la decisió de Govern” i que la cancel·lació no és culpa del festival: “Nosaltres no hem incorregut en cap mena d’incompliment; ens vam ajustar a una ordre ministerial. No tenim res a amagar.” L’ordre la van conèixer en una trobada d’urgència a primera hora de la tarda de diumenge en què hi havia reunits Protecció Civil, Andorra Turisme, Live Nation i representants del Govern (Cross confirma la presència de la ministra d’Interior i el ministre de Turisme). “Hi puc estar més o menys conforme, però si el ministre considera que s’ha d’anul·lar l’acte no soc ningú per desobeir l’ordre”, va afegir.



El promotor va insistir que “es van mirar totes les opcions en diverses reunions” abans d’arribar al desenllaç de la suspensió. “Vam estudiar tots els escenaris. Tots volíem que el concert fos viable. Fins i tot vam mirar d’ajornar el concert fins a les dues de la matinada, però Protecció Civil continuava desaconsellant-ne la celebració. Teníem 10.000 persones al costat d’un riu i una carretera.” La manera de comunicar la decisió es va pensar amb cura: “Hi havia milers de persones venint en cotxe des de fora, sense roaming.”



Pel que fa a l’assegurança, Cross va certificar que la pòlissa signada amb l’asseguradora cobreix totes les possibles variants que impliquin una cancel·lació: “Vam assegurar tot l’esdeveniment: des de la incompareixença de l’artista fins a causes climàtiques... En aquest sentit, estic molt tranquil. Hem presentat tota la documentació per poder fer els pagaments.” Un d’aquests pagaments seria el dels 550.000 euros de patrocini que va aportar Andorra Turisme al festival i que, dilluns, Betim Budzaku, director general de l’organisme, va assegurar que els serien retornats. Guetta, per cert, ja ha cobrat la part que li pertoca: “La suspensió no és per culpa de l’artista; ha de cobrar.”