Obertes les bases per participar al 28è premi Pirene de periodisme

Un any més, el Govern convoca el premi Pirene de periodisme interpirinenc, que enguany arriba a la 28a edició, per motivar i estimular la proliferació de projectes periodístics vinculats al Pirineu. L’àrea de Lectura Pública i Biblioteques ja ha fet públiques les bases, que apunten que s’hi poden presentar els treballs d’investigació periodística amb temes d’interès o que estiguin relacionats amb el territori pirinenc, que hagin estat publicats o difosos en premsa, ràdio, televisió o difosos per internet, entre els dies 1 de juliol del 2023 i 30 de juny del 2024. Els treballs aspirants junt amb el formulari d’inscripció s’han de presentar abans del 31 de juliol del 2024.