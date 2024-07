Nova convocatòria de beques per a estades a l’estranger

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Govern anuncia l’obertura d’una nova convocatòria per donar continuïtat al programa de beques per a la realització d’estades a residències a l’estranger. L’objectiu d’aquest programa, per una banda, és impulsar les carreres dels creadors del país, facilitar-los experiències de formació, intercanvi, creació de xarxes i la generació d’oportunitats professionals a l’estranger. I donar resposta a les demandes del sector, que reclama ajudes de professionalització mitjançant l’exportació del seu talent a l’exterior i la internacionalització del producte creatiu andorrà. El programa, coordinat per l’àrea d’Acció Cultural del departament de Promoció Cultural, va adreçat a creadors de qualsevol disciplina artística i creativa que vulguin viure en una residència de creació.