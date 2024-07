Llista d’espera per accedir als pisos socials

detail.info.publicated Cristina Pantebre Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Unes 25 persones es troben actualment en llista d’espera per poder-se beneficiar d’un habitatge de protecció pública. Marta Alberch, membre del comitè director de l’Institut Nacional de l’Habitatge, va posar en relleu ahir que un edifici com el de Casa Aristot Mora, que compta amb 22 pisos, serviria per donar resposta a aquesta llista d’espera. Es va fer un balanç positiu del funcionament del programa, que ha atès 29 persones des de la posada en marxa. El programa Primer la llar és fruit d’una col·laboració entre els ministeris d’Habitatge i d’Afers Socials, i Creu Roja Andorrana, i té com a propòsit ajudar els beneficiaris a millorar la seva vida en l’àmbit social, econòmic, sanitari i familiar.