Les joves companyies de teatre i dansa adaptaran ‘Macbeth’

Les joves companyies nacionals de teatre i dansa, Jocand i Jo Dansa, presenten Macbeth, el clàssic del dramaturg anglès William Shakespeare, en una adaptació pensada per unir els llenguatges del teatre i la dansa amb el teatre físic, la coralitat de la dramatúrgia i la creació durant el procés de treball. La presentació del nou espectacle es va fer ahir a sala dels Arcs de la Massana.

L’espectacle, dirigit per Joan Hernández i Mònica Vega, codirector artístic de la Jove Companyia Nacional de Teatre (juntament amb Joel Pla) i directora artística de la Jove Companyia Nacional de Dansa, respectivament, serà una versió molt visual i contemporània a partir del text clàssic, que aquí serà transformat a favor de la proposta híbrida, es va assenyalar durant la presentació.

Macbeth tracta temes propers a la joventut com són el trauma, el trastorn, la temptació i el dubte, a més de l’ambició, la culpa, el remordiment i el sobrenatural.

El procés de treball de l’adaptació de l’obra de William Shakespeare va començar l’1 de juliol per arribar a la seva estrena dimecres 28 d’agost, i hi haurà una segona funció l’endemà, dia 29, al teatre de les Fontetes de la Massana.

Les joves companyies tenen com a objectiu utilitzar les arts escèniques com una eina cultural i social per als joves, així com oferir als intèrprets una experiència que els apropa al món professional.