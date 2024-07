El Govern obre onze places d’agent de policia

El Consell de Ministres ha donat llum verda aquest dimecres, a proposta de la titular de Justícia i Interior, Ester Molné, la licitació d’onze places d’agent de policia de nivell C1, de les quals 3 són de nova creació i 8 per cobrir vacants per jubilacions i excedències sense reserva de plaça.

Entre els diferents requisits que cal complir per poder optar a ser agent de Policia destaquen tenir la nacionalitat andorrana o ser major d’edat en la data de publicació de l’edicte al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA).

El procés selectiu es durà a terme a partir de la tardor d’enguany i el nomenament dels candidats quedaria supeditat als resultats obtinguts en el procés de selecció, per ordre de mèrits.

Nomenament de dues directores a Tributs i Fronteres

El Govern ha aprovat aquest dimecres, a proposta del ministre de Finances, Ramon Lladós, el nomenament de dues persones com a directores adjuntes adscrites al Departament de Tributs i Fronteres. Concretament, s’ha nomenat Carla Pradie com a directora adjunta de Gestió i Atenció al Contribuent i s’ha nomenat Vanesa Garcia com a directora adjunta de Duana i Recursos Humans. Totes dues places permeten cobrir les vacants que hi havia al capdavant de les direccions adjuntes.