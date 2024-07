Govern endarrereix l'aprovació de la llei Òmnibus

La ministra d'Habitatge, Conxita Marsol, ha explicat en la roda de premsa posterior al consell de ministres que l'aprovació de la llei òmnibus per regular el creixement del país s'enrederirà per tancar millor tots els apartats, sobretot els que tenen a veure amb la inversió estrangera. En un principi, la llei estava prevista per ser aprovada avui, però la complexitat del text ha fet que requereixi més revisions ha explicat la ministra. Tanmateix, la llei estarà llesta durant el mes de juliol, segons ha afegit Marsol, perquè tots els grups tinguin temps d'analitzar-la durant el període de fora de sessions, que va del 15 de juliol fins al setembre.

Marsol ha defensat també la importància de la llei que ha definit com a "necessària" per controlar el creixement del país. En ser preguntada sobre el cas de Barcelona, que ha apostat per eliminar els apartaments turístics, Marsol ha afegit que no creu que calgui arribar tan lluny, però ha recordat altres mesures que ja s'han adoptat al Principat com la moratòria a les llicències.