Els 22 alumnes de batxillerat en llista d’espera no podran anar al María Moliner

En la darrera resolució duta a terme per l’ambaixada espanyola sobre la manca de places al batxillerat es fa saber que els vint-i-dos alumnes que es trobaven en llista d’espera per entrar al María Moliner de la Margineda finalment no podran escolaritzar-se al centre, tal com indiquen fonts de l’ambaixada. Ahir es va publicar la llista definitiva i tot continua igual, amb els vint-i-dos estudiants en llista d’espera i sense possibilitat de reclamar, ja que el termini acabava ahir a les dues de la tarda.