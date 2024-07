Andorra aporta 165.000 euros per impulsar programes de les Nacions Unides

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimecres, a proposta de la titular d’Afers Exteriors, Imma Tor, la validació per fer una contribució voluntària de 165.000 euros en 9 fons i programes de les Nacions Unides.

Les aportacions del Govern responen als criteris definits al Pla rector per a la cooperació internacional al desenvolupament sostenible 2024 i prioritza tots aquells Programes i Fons que responen d’una manera més directa als sectors i col·lectius prioritaris per a la política de cooperació d’Andorra; com són l’educació, els col·lectius en situació de vulnerabilitat , la salut i la protecció del medi ambient.

Enguany també s’ha considerat la prioritat bianual que estableix el Pla Rector: l’educació i formació de les nenes i les dones en els països en desenvolupament.