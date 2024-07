La 31a Sessió Anual de l’OSCE-PA aprova la Declaració de Bucarest

Aquest dimecres al matí s’ha posat punt final a la 31a Sessió Anual de

l’Assemblea Parlamentària de l’Organització per a la Seguretat i Cooperació a Europea (OSCE-PA) amb l’aprovació, durant la sessió plenària, de la Declaració de Bucarest que ha rebut el suport de la delegació del Consell General. El document inclou tres resolucions adoptades, una per cadascuna de les comissions permanents de l’organisme, a més de 16 punts suplementaris aprovats tant pel plenari com per les permanents.

La resolució aprovada per la Comissió d’Afers Polítics i Seguretat condemna i denuncia la guerra d'agressió de la Federació Russa contra Ucraïna, la qual viola el dret internacional i els principis de l'OSCE.

En aquest sentit, la cap de la delegació andorrana, Meritxell López, ha

intervingut en el marc del debat de la resolució per expressar el ferm suport d’Andorra a Ucraïna davant la guerra d'agressió de Rússia, que constitueix una violació de la Carta de les Nacions Unides i de l'Acta Final de Hèlsinki, així com del Dret Internacional Humanitari.

A més, la resolució promociona el desenvolupament socioeconòmic i la connectivitat dels països. Fent menció especial a les esmenes del Consell General per protegir els estats sense litoral.

Finalment, l'OSCE ha encoratjat als països participants a desenvolupar, donar suport i enfortir marcs normatius relacionats amb els sistemes d'intel·ligència artificial segur i fiable, per tal de crear per a tothom un ecosistema que preservi la llibertat dels mitjans i garanteixi la difusió d'informació en l'era digital.