Torres troba correcta la decisió de cancel·lar el concert de Guetta

El ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, s'ha mostrat "satisfet" amb la decisió que es va prendre diumenge per cancel·lar l'actuació de David Guetta davant de l'amenaça groga de tempesta que hi havia sobre l'Andorra Mountain Music. Ho ha explicat a la presentació de l'Andorra Epic Pyrenees 2024, on ha remarcat que estan "decebuts" per la no actuació del DJ, però que la decisió de no obrir les portes va ser la correcta per garantir la seguretat de tothom.

El ministre ha apuntat també que Guetta va cobrar per la seva actuació a través de Live Nation, l'empresa encarregada del festival, i que la decisió de cancel·lar l'esdeveniment es va prendre abans de l'obertura de portes per tal de poder recuperar els diners de l'assegurança i que Govern no perdés diners, ja que si s'hagués cancel·lat després de l'inici del festival, l'executiu s'hauria hagut de fer càrrec de les despeses.