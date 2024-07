S’obre la convocatòria de beques per a estades a l’estranger de creadors

El Govern ha comunicat l’obertura d’una nova convocatòria per donar continuïtat al programa de beques per a la realització d’estades a residències a l’estranger. L’objectiu d’aquest programa, segons explica l'executiu, és impulsar les carreres dels creadors del país, facilitar-los experiències de formació, intercanvi, creació de xarxes i la generació d’oportunitats professionals a l’estranger. I donar resposta a les demandes del sector que reclamen ajudes de professionalització mitjançant l’exportació del seu talent a l’exterior i la internacionalització del producte creatiu andorrà.

El programa, coordinat per l’àrea d’Acció Cultural del Departament de Promoció Cultural, va adreçat a creadors de qualsevol disciplina artística i creativa que vulguin dur a terme una estada en una residència de creació a l’estranger.

Atès que la realització de cadascuna de les estades comportarà una despesa diferent per a cada candidatura acceptada, el nombre de beques atorgades en aquesta convocatòria dependrà dels imports sol·licitats en les candidatures. Per a aquesta convocatòria, es preveu un total de 10.000 euros per repartir entre les candidatures seleccionades. L’import màxim que es pot sol·licitar per candidatura és de 3.300 euros.

28è premi Pirene de Periodisme Interpirinenc

Govern convoca el premi Pirene de Periodisme interpirinenc, que enguany arriba a la 28a edició, per motivar i estimular la proliferació de projectes periodístics vinculats al Pirineu.

La dotació del vint-i-vuitè premi Pirene és de 6.000 euros aportats pel Govern, dels quals 3.000 euros seran per a un reportatge de ràdio o de televisió i 3.000 euros per a un reportatge de premsa escrita. El ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat aporta una dotació de 1.500 euros més per aquell reportatge que faci especial incidència en la temàtica mediambiental o en la sostenibilitat als Pirineus.