El María Moliner deixa fora a 22 alumnes de batxillerat

Els vint-i-dos alumnes que es trobaven en llista d'espera per entrar al batxillerat del María Moliner de la Margineda finalment no podran entrar al centre. Avui s'ha publicat la llista definitiva i tot continua igual, amb els vint-i-dos estudiants en llista d'espera i sense possibilitat de reclamar, ja que el termini acabava avui a les dues de la tarda.

La falta de places per estudiar batxillerat en el sistema espanyol fa mesos que ha generat queixes dels pares perquè no hi ha prou oferta per acollir tota la suma dels alumnes que han finalitzat l'educació secundària obligatòria (ESO) als diversos centres confessionals, Sant Ermengol, Janer i Sagrada Família, i del María Moliner.